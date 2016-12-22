Япония одобрила рекордный военный бюджет на следующий фингод

Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год на фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны Северной Кореи.

Объем средств, которые власти планируют потратить на оборону, составит 5,13 трлн иен ($43,6 млрд) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн иен ($830 млрд), сообщает ВВС.

Новый бюджет страны вступает в силу с начала следующего финансового года, 1 апреля 2017 года. Перед вступлением в силу он должен получить одобрение парламента.

Территориальные споры с Китаем вокруг островов в Восточно-китайском море привели к увеличению расходов на береговую охрану до 210 млрд иен ($1,8 млрд) с нынешних 187,7 млрд иен.

В частности, японские власти намерены закупить пять крупных патрульных кораблей и расширить штат береговой охраны на 200 человек. Токио хочет также усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу Северной Кореи.

Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга Японии.

Япония и Китай ведут территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), расположенных в Восточно-Китайском море. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.