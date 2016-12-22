Последнее обновление: 22.12.2016 15:29

Проблемные банки Италии все-таки получат 20 млрд евро господдержки

Парламент Италии в среду большинством проголосовал за предложение правительства выделить 20 млрд евро в помощь проблемным банкам страны, пишет газета Corriere della Sera.

Ожидается, что большая часть средств пойдет на спасение Banca Monte dei Paschi di Siena - такая мера ожидается многими аналитиками уже к концу следующей недели. Как ранее отметили представители банка, средства на его счетах могут закончитЬся уже к апрелю следующего года. При этом программа по привлечению 5 млрд нового капитала за счет допэмиссии акций может завершиться безрезультатно на фоне низкого спроса со стороны инвесторов.

Финансовая помощь правительства также будет предоставлена и другим банкам страны.

Между тем, по оценкам некоторых экспертов, финкомпаниям Италии требуется увеличить буферы капитала в общей сложности на 54 млрд евро, чтобы закрыть дефицит балансов и начать избавляться от невозвратных кредитов.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование