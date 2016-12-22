Проблемные банки Италии все-таки получат 20 млрд евро господдержки

Парламент Италии в среду большинством проголосовал за предложение правительства выделить 20 млрд евро в помощь проблемным банкам страны, пишет газета Corriere della Sera.

Ожидается, что большая часть средств пойдет на спасение Banca Monte dei Paschi di Siena - такая мера ожидается многими аналитиками уже к концу следующей недели. Как ранее отметили представители банка, средства на его счетах могут закончитЬся уже к апрелю следующего года. При этом программа по привлечению 5 млрд нового капитала за счет допэмиссии акций может завершиться безрезультатно на фоне низкого спроса со стороны инвесторов.

Финансовая помощь правительства также будет предоставлена и другим банкам страны.

Между тем, по оценкам некоторых экспертов, финкомпаниям Италии требуется увеличить буферы капитала в общей сложности на 54 млрд евро, чтобы закрыть дефицит балансов и начать избавляться от невозвратных кредитов.