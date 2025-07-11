На границе Беларуси с Польшей и Литвой скопилось 130 легковушек

На границе Беларуси с Польшей скопилось 130 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет, отмечая, что перед выходными очередь на въезд в ЕС сохраняется.

«В очереди на въезд в Литву и Польшу перед выходными фиксируется 130 единиц легкового транспорта. Самый загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог) — 90 легковушек», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Тересполь (Брест) въезда в Евросоюз ожидают 10 и 9 автобусов соответственно.

Более 1600 грузовиков фиксируется перед всеми европейскими пунктами пропуска.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) — 645 грузовиков. За неделю сопредельная сторона пропустила 40% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего транспорта пропустили в Мядининкае (Каменный Лог). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 14% большегрузов от нормы, т.е. 2-3 фуры в час из 20 возможных.

Контрольные службы литовского погранперехода Шальчининкай (Бенякони) с начала недели принимали на свою территорию не более 32% грузового транспорта.