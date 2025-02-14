На границе Беларуси с Польшей перед выходными скопилось 270 легковушек

Перед выходными днями в очереди на въезд в Польшу фиксируется 270 легковушек, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) составляет 270 авто. Его сотрудники приняли с начала недели 39% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

Более 700 большегрузов фиксируется на въезд в Литву. Меньше всего фур с понедельника пропустили на свою территорию сотрудники погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 17% транспорта.

Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) с начала недели оформили 40% большегрузов от нормы.