Последнее обновление: 24.01.2025 13:52

За неделю очередь фур на въезд в Литву из Беларуси увеличилась в два раза

С прошлой пятницы скопление авто перед литовскими пунктами пропуска увеличилось с 240 до 550. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — въезда на сопредельную территорию ожидают 300 грузовиков. За 7 дней его контрольные службы оформили 39% большегрузов.

«По состоянию на 10:00 более 250 авто ожидают оформления перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). С пятницы сопредельная сторона пропустила в Литву 15% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

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