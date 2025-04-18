Площадки для ожидания транспорта построят вблизи КПП «Каменный Лог» и «Григоровщина»

Площадки для ожидания транспорта построят вблизи контрольно-пропускных пунктов (КПП) «Каменный Лог» и «Григоровщина». Об этом сегодня сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

По его словам, обстановка на таможенной границе с Евросоюзом остается непростой.

«На польском направлении у нас только один грузовой пункт пропуска «Козловичи». К сожалению, сопредельная сторона слабо оформляет, меньше нормы пропуска в два, а то и в три раза. Из-за этого образовываются очереди. Последние две недели очередь составляла на выезд порядка 1,1-1,4 тыс. грузовых транспортных средств. Это, конечно, много», - сказал глава ГТК.

Он проинформировал, что вблизи «Козловичей» строят площадку для ожидания грузовиков. Работы планируется завершить уже в этом году.

Строят зону ожидания также перед «Варшавским мостом». Ее наметили ввести в эксплуатацию в 2026 году. Там предусмотрено около 450 мест для легковых автомобилей.

«Еще в стране у нас на литовской границе в этом году начнется строительство площадки ожидания электронной очереди перед пунктом пропуска «Каменный Лог». Там одна площадка есть небольшая, будем строить вторую. И начинаем проектирование площадки на латвийском направлении - в пункте пропуска «Григоровщина». В целом, когда построим эти четыре площадки, то порядка 2 тыс. машиномест появятся дополнительно к уже имеющимся», - подытожил Владимир Орловский.