Транспортный коллапс на границе Беларуси с Евросоюзом продолжается: выезда ожидают около 1700 машин, сообщает Госпогранкомитет.

Несмотря на существенное скопление легкового транспорта перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) — около 1,5 тысяч единиц, сопредельная сторона за 24 часа не ускорила пропуск автомобилей на свою территорию. Польские контрольные службы оформили всего 40% авто от нормы, как и за предыдущие сутки.

Кроме того, 200 фур ожидают въезда в ЕС перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Через данные маршруты на сопредельную территорию проследовало в среднем 29% грузовиков.