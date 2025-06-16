На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3 тысяч машин. Об этом сообщает Госпогроанкомитет.

Самый загруженный маршрут для грузовиков на въезд в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 500 фур. За выходные дни сопредельная сторона пропустила 28% грузовых автомобилей от нормы. Через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) в Литву проследовало всего 13% большегрузов, т.е. 2 авто из 20 в час.

На латвийском направлении перед Патерниеками (Григоровщина) скопилось 295 грузовых автомобилей. В Латвию с пятницы проследовало 34% транспорта от нормы.

Через польский Кукурыки (Козловичи) в Польшу проследовало 43% грузовиков. В очереди находится 240 фур.

«По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1560 легковых автомобилей и 45 автобусов. С пятницы сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 32%», - информирует ГПК.

Согласно информации, 50 легковых автомобилей находятся в очереди перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).