На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1,5 тысячи легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Самая большая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1530 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию всего 37% транспорта. Также перед указанным погранпереходом фиксируется 7 автобусов», - говорится в сообщении.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 40 легковых авто.

Кроме того, въезда в Евросоюз ожидают около 1400 грузовиков.

Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 15% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 28% фур.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 240 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 31% авто от нормы.

За сутки очередь перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) увеличилась на 35 грузовиков. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 46% авто.