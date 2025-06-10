Более 1,5 тысячи легковушек и 24 автобуса скопилось на границе Беларуси с Польшей

В очереди на въезд в Евросоюз из Беларуси фиксируется 2820 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1510 легковых автомобилей и 24 автобуса. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 35%», - говорится в сообщении.

Кроме того, въезда в ЕС ожидают более 1300 грузовиков.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 560 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 16% грузовых автомобилей от нормы. Через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) за 24 часа в Литву проследовало лишь 35 грузовиков из 500 возможных.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 220 единиц грузового транспорта. Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 38% большегрузов.

Через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в Польшу проследовало 722 грузовых авто, что составляет 60% от нормы.