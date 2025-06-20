Последнее обновление: 20.06.2025 14:44

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3,5 тысячи машин

Перед выходными днями очередь на въезд в Евросоюз фиксируется на всех направлениях, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед всеми функционирующими европейскими пунктами пропуска ожидают 3510 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Около 930 грузовиков ожидают оформления перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур c начала недели проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 10% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 28% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают 380 грузовиков. Латвийская сторона за четыре дня пропустила на свою территорию 37% авто.

При этом 2040 легковых автомобилей и 12 автобусов ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). С начала недели очередь увеличилась на 480 единиц. Через данный погранпереход в Польшу с понедельника проследовало 33% легковушек.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 80 легковых авто и 4 автобуса. Перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) также фиксируется 80 легковушек.

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