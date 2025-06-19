Более 3,2 тысячи машин скопилось на границе Беларуси с Евросоюзом

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3200 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1880 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию всего 30% транспорта. Также перед указанным погранпереходом находятся 5 автобусов.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 50 легковых авто.

По состоянию на 10:00 около 910 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву и Латвию.

Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 10% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 38% фур.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 370 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 37% авто от нормы.