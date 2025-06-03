На границе Беларуси с Польшей очередь легковушек за сутки увеличилась до 1040 авто

За сутки очередь легковушек в Польшу увеличилась на 160 машин, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«За 24 часа очередь легкового транспорта на выезд из Беларуси перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) выросла со 880 до 1040 единиц. При этом польская сторона за сутки оформила всего 25% транспорта от нормы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через литовский погранпереход Шальчининкай (Бенякони) — 470 фур. За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 27% авто от нормы.

Меньше всего грузовиков приняли на свою территорию сотрудники Мядининкая (Каменный Лог), всего 12% от нормы. Здесь въезда в Евросоюз ожидает 360 единиц грузового транспорта.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 115 большегрузов. Сопредельные контрольные службы оформили лишь 24% фур, следующих в Евросоюз.