На границе Беларуси с Польшей перед выходными скопилось более 1,7 тысячи легковушек

Перед выходными днями в очереди на въезд в Польшу из Беларуси фиксируется 1730 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«За 24 часа очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) выросла на 195 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1730 авто и 75 автобусов. В течение суток каждый час они пропускали 30 легковушек и 2 автобуса», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 140 единиц легкового транспорта.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининикай (Бенякони). Сопредельная сторона за сутки пропустила на свою территорию 23% транспорта.

Сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) за 24 часа приняли на свою территорию всего 11% большегрузов от нормы.

Въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) ожидают 180 грузовиков. Сопредельная сторона за сутки выполнила норму по пропуска авто на 29%.