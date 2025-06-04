Последнее обновление: 04.06.2025 14:58

БЖД в 2025 году отремонтировала 171 пассажирский вагон

Белорусская железная дорога за 5 месяцев 2025 года в полном объеме выполнила программу ремонта пассажирских вагонов локомотивной тяги.

Как сообщает пресс-центр БЖД, в текущем году уже отремонтирован 171 пассажирский вагон, из них 56 прошли плановый ремонт на производственных площадях ОАО «Минский вагоноремонтный завод» и 115 вагонов на ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод».

Для максимального удобства пассажиров обновленные вагоны оснащаются системой кондиционирования воздуха, экологичными туалетными комплексами, в непосредственной близости к спальным местам располагаются розетки и USB-разъемы.

Белорусская железная дорога в текущем году продолжит работу по ремонту парка пассажирских вагонов для обеспечения перевозок в межрегиональном, региональном и международном сообщениях.

До конца года в планах Белорусской железной дороги отремонтировать еще порядка 200 единиц пассажирских вагонов локомотивной тяги.

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