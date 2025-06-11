График движения отдельных поездов на участке Полоцк-Бигосово изменится с 17 июня

В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на станции Полоцк с 17 по 19 и с 24 по 26 июня 2025 года частично изменяется график движения поездов на участке Полоцк-Бигосово.

Как сообщает пресс-центр БЖД, на участке Полоцк-Бигосово не будут курсировать поезда региональных линий экономкласса:

17 и 24 июня 2025 года отправлением из Полоцка в 9:50, 17:49 и 21:41, отправлением из Бигосово в 13:07 и 19:46;

18 и 25 июня 2025 года отправлением из Полоцка в 9:50, 17:49 и 21:41, отправлением из Бигосово в 4:59, 13:07 и 19:46;

19 и 26 июня 2025 года отправлением из Полоцка в 09:50, отправлением из Бигосово в 04:59 и 13:07.