БелЖД в 2023 году продала 10,5 млн электронных билетов

Белорусская железная дорога в 2023 году реализовала более 10,5 млн электронных билетов, сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

С использованием информационных сервисов на поезда с нумерованными местами было оформлено 8,3 млн проездных документов, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2022 году. На поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса) реализовано 2,5 млн электронных билетов, что в 1,6 раза превысило уровень продаж 2022 года.

Наиболее активный прирост продаж отмечается в сегменте электронных билетов на поезда с нумерованными местами – на него приходится 77% (для сравнения, в 2022-м было 57%). Терминалами самообслуживания воспользовались 7,6 млн пассажиров (рост 1,3 млн человек к уровню 2022 года).