БЖД ввела новый график движения поездов

Белорусская железная дорога (БЖД) с 15 декабря 2024 года вводит график движения поездов на 2024/2025 год.

Как сообщает пресс-служба БЖД, график сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта.

Всего новым графиком на 2024/2025 год по сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 382 пар пассажирских поездов.

Особое внимание при формировании графика во внутриреспубликанском сообщении было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет задействования современного моторвагонного подвижного состава на пассажирообразующих направлениях, связывающих Минск с областными центрами и городами Орша, Полоцк, Пинск и Мозырь.

В сообщении между столицей и областными центрами отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля – за 2 часа 50 минут, Бреста – за 3 часа, Гродно – 3 часа 52 минуты.

Для обеспечения перевозки пассажиров в выходные, предпраздничные и праздничные дни в графике движения предусмотрены дополнительные поезда на пользующиеся повышенным спросом у населения направления как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

График движения поездов региональных линий экономкласса, сформированный на основании мониторинга спроса на перевозки, а также в результате проведенной совместной работы с областными исполнительными комитетами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок, предусматривает курсирование 249 пар поездов этой категории.

С 15 декабря 2024 года международные пассажирские перевозки организованы в сообщении Беларусь-Россия по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Адлером, Минеральными Водами, Анапой, Нижним Новгородом, Самарой, Архангельском и Мурманском.

Кроме того, организовано ускорение поездов № 302 Минск-Адлер на 43 минуты, № 301 Адлер-Минск на 162 минуты и № 489 Анапа-Минск на 102 минуты.

Также совместно с ОАО «РЖД» Белорусской железной дорогой предусмотрено курсирование в 2025 году поездов приграничного пригородного сообщения на участках Великие Луки/Новосокольники – Алеща (одна пара поездов), Смоленск-Осиновка (две пары поездов) и Смоленск-Заольша (две пары поездов с 1 января 2025 года).