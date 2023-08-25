Последнее обновление: 25.08.2023 14:42

РЖД и БЖД будут развивать инфраструктуру в направлении портов на северо-западе РФ

Российские железные дороги и Белорусская железная дорога будут сотрудничать в области модернизации и развития инфраструктуры в направлении портов северо-запада.

Согласно подписанному соглашению между госкомпаниями, план инфраструктурного развития рассчитан до 2026 года. Каждая из сторон будет реализовывать проекты на своей территории.

Планом предусматривается развитие направления Новосокольники - Дно - Батецкая - Луга I со строительством пяти разъездов. Также в перспективе предполагается развитие железнодорожных подходов к многофункциональному перегрузочному порту "Бронка".

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