РЖД и БЖД будут развивать инфраструктуру в направлении портов на северо-западе РФ

Российские железные дороги и Белорусская железная дорога будут сотрудничать в области модернизации и развития инфраструктуры в направлении портов северо-запада.

Согласно подписанному соглашению между госкомпаниями, план инфраструктурного развития рассчитан до 2026 года. Каждая из сторон будет реализовывать проекты на своей территории.

Планом предусматривается развитие направления Новосокольники - Дно - Батецкая - Луга I со строительством пяти разъездов. Также в перспективе предполагается развитие железнодорожных подходов к многофункциональному перегрузочному порту "Бронка".