Израиль готовит масштабное наступление на сектор Газа

Масштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа должно начаться "в ближайшие дни". Об этом во вторник заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, целью наступления должна стать полная победа над напавшей на Израиль террористической организацией ХАМАС и освобождение последних заложников, остающихся в руках исламистских боевиков.

Ранее во время встречи с ранеными резервистами Нетаньяху пообещал, что в ближайшие дни Израиль начнет наступление в секторе Газа "в полную силу", чтобы "завершить кампанию". По его словам, Израиль не согласится на окончание войны, даже если ХАМАС предложит освободить еще несколько заложников. "Временное прекращение огня возможно, но долгосрочное окончание боев - нет", - сказал Нетаньяху, которого цитирует агентство dpa.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, заявив, что "Израиль сознательно и без стеснения навязывает бесчеловечные условия гражданскому населению на оккупированной палестинской территории".

По словам Флетчера, из-за недостаточного поступления гуманитарной помощи всем 2,1 млн жителям сектора Газа грозит полномасштабный голод.

В то же время, обращаясь к ХАМАС и другим палестинским вооруженным группам, Флетчер призвал "немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, а также не подвергать гражданских лиц опасности в ходе военных операций".

По сообщениям израильских СМИ, начала нового наступления Израиля в секторе Газа не стоит ждать раньше окончания трехдневного визита президента США Дональда Трампа в регион Персидского залива, который начался 13 мая в Саудовской Аравии и включает в себя визиты в Катар и ОАЭ.