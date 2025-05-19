Израиль начал масштабную операцию в ряде районов Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции "Колесница Гидеона" приступила к обширным сухопутным действиям в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Сухопутные войска Израиля начали операции в различных районах сектора Газа в рамках начальной фазы операции "Колесница Гидеона", - отмечается в сообщении.

Согласно информации военных, действия ведутся и на севере, и на юге анклава. Военные уже уничтожили десятки вражеских бойцов, наземные и подземные объекты инфраструктуры, ведут развертывание в ключевых точках Газы.

За прошлую неделю ВВС Израиля для подготовки наземных операций нанесли удары по 670 объектам группировки ХАМАС, включая склады с оружием, подземные объекты, противотанковые установки, живую силу противника.

ЦАХАЛ объявила поздно вечером 15 мая о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название "Колесницы Гидеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".