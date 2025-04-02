Последнее обновление: 02.04.2025 16:55

Страховые организации Беларуси за январь-февраль увеличили сбор взносов на 12,1%

Страховые организации Беларуси за январь-февраль 2025 года собрали 483,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за два месяца увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 12,1%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2025 года страховые взносы составили 363,3 млн рублей, что на 42,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2025 года – 120,6 млн рублей, что на 10,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 75,1% (за январь-февраль 2024 года – 74,4%).

За январь-февраль 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 246,3 млн рублей, что на 12,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2025 года составил 50,9% (за январь-февраль 2024 года – 54,2%).

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