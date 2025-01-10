Страховые организации Беларуси за январь-ноябрь увеличили сбор взносов на 17,9%

Страховые организации Беларуси за январь-ноябрь 2024 года собрали 2364,0 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за одиннадцать месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17,9%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2024 года страховые взносы составили 1 586,0 млн рублей, что на 246,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2024 года – 778,0 млн рублей, что на 112,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-ноябрь 2023 года – 66,8%).

За январь-ноябрь 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 323,4 млн рублей, что на 133,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2024 года составил 56,0% (за январь-ноябрь 2023 года – 59,3%).