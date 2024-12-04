Страховые организации Беларуси за январь-октябрь увеличили сбор взносов на 18,9%

Страховые организации Беларуси за январь-октябрь 2024 года собрали 2166,1 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за десять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,9%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2024 года страховые взносы составили 1 453,6 млн рублей, что на 241,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2024 года – 712,5 млн рублей, что на 102,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-октябрь 2023 года – 66,5%).

За январь-октябрь 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 202,8 млн рублей, что на 120,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2024 года составил 55,5% (за январь-октябрь 2023 года – 59,4%).