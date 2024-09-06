Страховые организации Беларуси за январь-июль увеличили сбор взносов на 16,4%

Страховые организации Беларуси за январь-июль 2024 года собрали 1 491,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за семь месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,4%.

По добровольным видам страхования за январь-июль 2024 года страховые взносы составили 997,8 млн рублей, что на 141,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2024 года – 493,7 млн рублей, что на 68,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 66,9% (за январь-июль 2023 года – 66,8%).

За январь-июль 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 832,4 млн рублей, что на 85,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2024 года составил 55,8% (за январь-июль 2023 года – 58,3%).