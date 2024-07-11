Страховые организации Беларуси за январь-май увеличили сбор взносов на 15,5%

Страховые организации Беларуси за январь-май 2024 года собрали 1060,4 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за пять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 15,5%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2024 года страховые взносы составили 719,3 млн рублей, что на 92,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2024 года – 341,1 млн рублей, что на 50,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,8% (за январь-май 2023 года – 68,3%).

За январь-май 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 578,9 млн рублей, что на 42,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2024 года составил 54,6% (за январь-май 2023 года – 58,4%).