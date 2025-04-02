На границе Беларуси с Польшей насчитывается 150 легковушек

На границе Беларуси с Польшей количество легковушек сократилось до 150 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«150 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС через польский погранпереход Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 39% транспорта», - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то по состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают 2090 авто.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию 15% транспорта от нормы.

Сотрудники польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) приняли 50% большегрузов. В очереди находятся 740 грузовых авто. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС.

Въезда в Латвию через Патерниеки (Григоровщина) ожидают 370 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска пропустили на латвийскую территорию за сутки 42% авто от нормы.