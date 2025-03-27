На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3-х тысяч машин

На границе Беларуси с Евросоюзом очереди продолжают расти: в настоящее время там скопилось более 3-х тысяч машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают 1955 грузовиков.

Меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 20% транспорта от нормы, а въезда в Литву ожидают 520 грузовых транспортных средств.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) въезда на сопредельную территорию ожидают 420 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 46% фур от нормы.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 54% грузовиков.

Очереди легкового транспорта сохраняются на въезд в Польшу. На белорусской территории перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 1040 авто. Польские контрольные службы за сутки оформили 41% легковушек от нормы.

Въезда в Литву через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 10 авто.