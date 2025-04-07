За выходные дни очередь легковушек на въезд в Польшу из Беларуси увеличилась в 3,5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 460 единиц авто. В пятницу, по состоянию на 10:00, въезда в Польшу ожидало 130 транспортных средств. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 38% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Очередь легкового транспорта фиксируется и на литовском направлении. Перед пунктом пропуска Мядининкай въезда в Литву ожидают 20 легковушек.

Самое загруженное направление в Евросоюз для грузового транспорта остается литовское. Перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 540 фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало всего 14% грузовиков от нормы.

За выходные дни контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) оформили всего 36% грузовиков от нормы. Здесь въезда в Литву ожидают 420 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед погранпереходами Кукурыки (Козловичи) и Патерниеки (Григоровщина). Въезда в Евросоюз ожидают 590 и 390 фур соответственно.