На границе Беларуси с Евросоюзом количество машин выросло до более 2,6 тысячи

На границе Беларуси с Евросоюзом количество грузовиков и легковушек выросло до более 2600 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

За сутки очередь большегрузов, ожидающих въезда в Евросоюз, увеличилась на 230 единиц. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 15% транспорта от нормы. Через литовский Шальчининкай (Бенякони) за сутки в ЕС въехало лишь 47% большегрузов.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают 875 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 51% фур от нормы.

Въезда в Латвию через Патерниеки (Григоровщина) ожидают 385 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска пропустили на латвийскую территорию за сутки 36% авто от нормы.

За 24 часа перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь увеличилась на 40 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 39% легковушек от нормы.