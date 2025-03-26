На границе Беларуси с Польшей скопилось более тысячи легковушек

На границе Беларуси с Польшей скопилось 1080 легковых машин.

Как сообщает Госпогранкомитет, польская сторона за сутки оформила 35% легковушек от нормы.

Что касается грузовиков, то по состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 1850 фур.

С понедельника очередь транспорта перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) выросла с 430 до 760 единиц. Его контрольные службы за сутки приняли на свою территорию 54% грузовиков от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники оформили лишь 15% транспорта от нормы, т.е. 74 из 500 авто. Контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) приняли на свою территорию 30% грузовиков от нормы.

Через погранпереход Патерниеки (Григоровщина) в Латвию проследовало 25% фур от нормы. Здесь в очереди простаивают 160 большегрузов.