На границе Беларуси с Польшей скопилось более 570 легковушек

Более 570 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, за неделю через этот погранпереход в Польшу проследовало 39% легковушек.

Что касается грузовиков, то с понедельника их скопление перед всеми европейскими пунктами пропуска увеличилось на 290 единиц — с 1080 до 1370 авто.

Около 1000 большегрузов фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 15% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 29% большегрузов.

Перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) в очереди находятся 270 фур. Польские контрольные службы с начала недели пропустили из Беларуси 54% транспорта.

Въезда в Латвию ожидают 140 грузовиков. С понедельника латвийская сторона пропустила на свою территорию 42% авто.