На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1000 легковушек и 35 автобусов

За выходные дни очередь легкового транспорта на въезд в Польшу увеличилась почти в два раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 1025 единиц авто и 35 автобусов. В пятницу, по состоянию на 10:00, въезда в Польшу ожидало всего 570 транспортных средств, а очередь автобусов вовсе отсутствовала. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 39% авто от нормы.

Очередь легкового транспорта фиксируется и на литовском направлении. Перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) въезда в Литву ожидают 70 и 50 легковушек соответственно.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз для грузового транспорта проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог). С пятницы скопление фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию, выросло с 500 до 540 единиц. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало всего 13% грузовиков от нормы.

За выходные дни контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) оформили всего 33% грузовиков от нормы. Здесь въезда в Литву ожидают 430 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед погранпереходами Кукурыки (Козловичи) и Патерниеки (Григоровщина). Въезда в Евросоюз ожидают 430 и 170 фур соответственно.