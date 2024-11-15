Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами

В ночь на 15 ноября РФ атаковала украинские регионы авиационными ракетами и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили большую часть целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, россияне нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Черного моря, а также атаковали 29 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска и аннексированного Крыма.

Рано утром подтверждено сбивание одной ракеты и 25 беспилотников. Большинство воздушных целей сбито в Одесской области. ПВО также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

В результате российской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь, отметили в ВС.

По информации областной прокуратуры, в Одессе пострадали 10 человек, известно об одной погибшей. Повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, помещение СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, гаражи и более 40 транспортных средств.