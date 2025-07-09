Автодилеры в России массово разоряются

В России массово разоряются автодилеры. С начала 2025 года в стране уже закрылись около 200 компаний, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

При этом под угрозой закрытия сегодня пребывает треть представленных на рынке автодилеров, которые испытывают серьезные финансовые трудности. Причина — обвал рынка, который выразился в резком сокращении продаж.

По данным РОАД, в среднем один дилерский центр в России продает 400 автомобилей в год, что часто оказывается ниже уровня рентабельности. Для сравнения, в США этот показатель составляет 960 автомобилей, пишет РБК Авто.

Парадокс ситуации заключается еще в том, что на российском рынке сегодня представлено 124 автомобильных бренда, подавляющее большинство которых китайские, тогда как на американском — 45 брендов. А средние продажи автомобилей на один бренд в России составляют всего 12 900 единиц в год, что в 28 раз меньше, чем в США (355 500 автомобилей).