Украинские военные впервые ударили по России ракетами ATACMS

Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS.

Как утверждает издание «РБК-Украина», ссылаясь на анонимный источник, цель успешно поражена.

Накануне СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удар американскими ракетами по военным целям в глубине России. Вашингтон официально не объявлял об этом решении.

Собеседник «РБК-Украины» утверждает, что удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен», - цитирует издание свой источник.

Карачев находится примерно в 130 км от границы Украины.