Последнее обновление: 09.07.2025 18:00

РФ рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как "недружественное действие"

Россия рассматривает запрет на въезд гражданам РФ в Армению как "недружественное действие". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тему стоп-листов в отношениях с Арменией приходится комментировать довольно часто. Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия. Вопрос обсуждался министрами иностранных дел во время визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Республику Армения в мае. Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана", - сказала Захарова.



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