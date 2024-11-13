Последнее обновление: 13.11.2024 12:24

РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву

Вооруженные силы России сегодня утром нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву в впервые за последние 73 дня. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в атаке, вероятно, были задействованы крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/ «Искандер-М», беспилотники типа Shahed и других типов.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в половине седьмого утра из-за угрозы атаки дронов, и в это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области, сообщил Попко в Telegram-канале.

«Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками», - написал он.

Атака на Киева, по словам Попко, продолжалась более двух часов. Было уничтожено «несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов».

Воздушные силы ВСУ пока не отчитывались об отражении атаки.

Информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало, заявил глава городской военной администрации.

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