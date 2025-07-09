БелАЗ и российский Норникель займутся созданием самосвалов на аккумуляторных батареях

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал стратегическое соглашение с ПАО "ГМК "Норильский никель" о создании самосвалов с двигателями на аккумуляторных батареях. Об этом сообщил заместитель главного конструктора завода Михаил Рак на тематической сессии "Форум производителей компонентов" "Иннопрома-2025" в Екатеринбурге.

"Мы работаем серьезно над самосвалами, которые работают на аккумуляторной батарее. Буквально вчера с компанией "Рэнера" и "Норникелем" мы подписали стратегическое соглашение о развитии этой тематики: о создании самосвалов, работающих именно на батареях. Это экологичный транспорт. И здесь мы уходим от зависимости двигателя внутреннего сгорания", - сказал Рак.

По его словам, предприятие также активно работает над созданием самосвала с двигателем на водородном топливе.

"В этом году мы планируем выпустить первый опытный образец, который в принципе способен работать в карьере и перевозить горную массу. Тестирование этой технологии мы уже провели у себя на полигоне", - сообщил он.

БелАЗ – компания по производству карьерной техники, расположенная в городе Жодино Минской области. До введения западных санкций завод занимал около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Предприятие производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.