Последнее обновление: 09.07.2025 18:00

Россия собирается создать спутниковую группировку численностью более 300 аппаратов

Россия развертывает работу по серийному производству спутников, один из операторов создаст группировку с более чем 300 аппаратами. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"У России также есть соответствующие технологии. Один из операторов разворачивает группировку более чем 300 аппаратов. И в конце текущего года также будет первый серийный запуск", - сказал глава "Роскосмоса", которого цитируют СМИ.

"В принципе, группировки более 300 космических аппаратов Российская Федерация еще не создавала", - отметил он.

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