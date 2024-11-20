Россия ночью атаковала Киев и область ударными дронами

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Киев и Киевскую область дронами. Есть повреждения, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Киеве обломки сбитого дрона упали в Подольском и Оболонском районах. В Подольском повреждено авто, а также выбиты окна в нежилом помещении. На Оболони обломки упали на открытую территорию.

Также появлялась информация о пожаре в квартире многоэтажки в Днепровском районе Киева из-за падения обломков БпЛА. Однако ее опровергли – возгорание возникло из-за бытового прибора.

По данным главы Киевской облгосадминистрации Руслана Кравченко, воздушная тревога в области длилась более 11 часов, работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, три административных здания, два магазина и сельскохозяйственная техника. В постройках выбиты окна, двери, повреждены крыши.