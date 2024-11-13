Руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ ликвидировали в Севастополе

Служба безопасности Украины ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского в Севастополе. Об этом пишут украинские медиа со ссылкой на спецслужбы.

Согласно информации, сегодняшний подрыв автомобиля руководителя штаба 41 бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ России является успешной спецоперацией СБУ: в результате взрыва человеку оторвало ноги, он умер от потери крови.

Утверждается, что Транковский является военным преступником, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет с акватории Черного моря по украинским гражданским объектам. В частности, именно он обстрелял Винницу ракетами "Калибр" в июле 2022 года, в результате чего погибли 29 мирных жителей.

Также он принимал участие в неоднократных обстрелах Одессы и других мирных городов, из-за чего погибли многие гражданские.

Российские ресурсы заявляют, что за Таранковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство привели в действие дистанционно.