Последнее обновление: 13.05.2024 10:31

Польша сделает заграждение на границе с Беларусью "непроходимым"

Власти Польши намерены выделить более $370 млн на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Беларусью заграждения. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

"Сама модернизация заграждения будет скорее всего стоить около 1,5 млрд злотых (около $375 млн) и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало", - отметил Томчик, которого цитирует PAP.

Над проектом модернизации работает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета. По мнению замминистра, ограждение станет непроходимым.

Томчик отметил, что действующее ограждение является временным решением, потому что недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов, так как они с помощью белорусской стороны пи использовании домкрата могут преодолеть его.

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