Запуск ракеты с белорусским космонавтом был отменен из-за нештатной ситуации

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур был отменен из-за нештатной ситуации.

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции.

Запуск должен был состояться в 16:21 в четверг.

В состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация. Вся процедура была прервана. Причина выявлена. Только что на заседании Государственной комиссии выяснили, причиной была просадка напряжения химического источника тока", - сказал Борисов журналистам в четверг, передает Интерфакс.

Он также сообщил, что пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-25" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур перенесен на субботу.

"У нас назначена резервная дата - 23 марта в 17:36 по местному времени, соответственно в 15:36 по московскому", - сказал Борисов.

По его словам, у специалистов есть регламенты и инструкции на этот счет. "Все находится под контролем", - сказал он.

По данным "Роскосмоса" Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября и приземлилась на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.