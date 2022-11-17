В НАН Беларуси создана корпорация «Белкосмос»

В НАН Беларуси создан кластер «Научно-производственная корпорация «Белкосмос», руководителем которой стал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В состав кластера входят: ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», УП «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ», ГП «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси, а также организации, с которыми НАН Беларуси осуществляет сотрудничество.

В их числе китайско-белорусское СЗАО «Авиационные технологии и комплексы», ООО «КБ Беспилотные вертолеты». Головной организацией кластера является ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».

«Корпорация «Белкосмос» создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», - говорится в сообщении НАН РБ.