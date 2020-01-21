Лукашенко: Беларусь готова участвовать в программе Роскосмоса

Беларусь всегда зарабатывает за счет мозгов и хотела бы поучаствовать в огромной программе Роскосмоса, заявил сегодня Лукашенко на встрече с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

"У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса - один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии", - сказал Лукашенко.

"Ставка на развитие высоких технологий в Беларуси - приоритет номер один, поскольку мы не избалованы природными ресурсами. Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей, их компетенций, квалификации. Космос - это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа", - добавил он.

Рогозин ответил, что Роскосмос сотрудничает с НАН РБ, что «у белорусских предприятий есть огромный потенциал», и подарил Лукашенко перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе.

"Потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали", - сказал Рогозин.

"Это у меня первый такой легендарный подарок", - ответил Лукашенко.