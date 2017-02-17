Беларусь хочет провести в 2018 году Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов

Власти Беларуси намерены подать заявку на проведение в стране в 2018 году 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. С этой целью премьер-министр Андрей Кобяков 16 февраля провел совещание.

"В ходе совещания была рассмотрена видеопрезентация для представления заявки Республики Беларусь на проведение в 2018 году Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, а также заслушаны отчеты о выполнении поручений, данных на предыдущем совещании. Разработанная видеопрезентация представляет Беларусь как космическую державу, демонстрирует достижения нашей страны и белорусской науки в космической деятельности, а также показывает участие космонавтов-уроженцев Беларуси в освоении космического пространства", - сообщает сайт правительства.

Согласно информации, в совещании приняли участие руководители НАН Беларуси, Мининформа, Минфина, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО ”Пеленг“, УП ”Геоинформационные системы“ НАН Беларуси, а также руководитель Федерации космонавтики России, летчик-космонавт Владимир Коваленок.