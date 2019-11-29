Последнее обновление: 29.11.2019 13:00

Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении группировки спутников

Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщил директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой, передает БелТА.

"Сегодня нам доступна информация с двух космических аппаратов высокого разрешения - БКА и "Канопус". НАН Беларуси и Роскосмосом подготовлено соглашение о расширении группировки. На орбите сейчас еще пять "Канопусов", включая аппарат с инфракрасной камерой. Соглашение проходит стадию внутриведомственного согласования", - сказал Сергей Золотой.

Кроме того, совместно с Роскосмосом проектируется новый космический аппарат.

«Еще недавно белорусским специалистам была доступна информация только с четырех метеорологических спутников. Соответственно, оперативность ее поступления в МЧС и Белгидромет была низкой. На прошлой неделе мы ввели в строй новую станцию приема и сейчас получаем данные с 12 метеоспутников. Уже сегодня в МЧС 24 раза в сутки поступает информация о пожароопасной обстановке. По данным министерства, зафиксировано 68 случаев раннего обнаружения пожаров в лесах и на торфяниках с использованием космической информации", - сообщил Золотой.

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