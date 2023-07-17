РБК: Крымский мост был атакован надводными дронами

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС, сообщает РБК Украина.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник издания.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя ЧП на Крымском мосту, заявил: «Можно только процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там излишняя».

В результате «чрезвычайного происшествия», что в автомобиле на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области - муж и жена 40 и 36 лет. Их 14-летняя дочь осталась жива, но получила серьезные травмы и госпитализирована.

Автомобильное движение через мост и паромная переправа через Керченский пролив остановлены. Российские медиа сообщают, что движение пассажирских поездов по мосту восстановлено.