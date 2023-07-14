Последнее обновление: 14.07.2023 11:19

Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 16 "шахедов"

Воздушные силы ВС Украины в ночь на 14 июля ы уничтожили 16 из 17 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

"С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 года рашисты атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "шахедов", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Ночью был сбит один разведывательный беспилотник, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

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